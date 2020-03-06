Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi - Son Dakika
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Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi

7 saat önce

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine AK Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

27 Şubat'ta görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine geçecek isim belli oldu.

AK PARTİLİ ÜYE SEÇİLDİ

Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gündem maddesinin okunmasıyla başlayan oturumda, Başkan Vekilliği için iki aday yarıştı.

AK Parti'li üye Mustafa Tutuk'un, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 17 oyla Belediye Başkan Vekili seçildiği oturumda, diğer aday CHP'li üye Yavuz Bingöl 13 oyda kaldı.

"BAŞKALARININ YOKLUĞU BİZİ SEVİNDİRMEZ"

Seçimin ardından üyelere hitap eden Tutuk, suçun varlığı veya yokluğunun hukukun konusu olduğunu söyledi. Tutuk, şöyle konuştu: "Başkalarının yokluğunun bizleri sevindirmeyeceğini beni ve arkadaşlarımı tanıyanlar bilirler. Sizlerin teveccühü sonucu belediye başkan vekilliği her ne kadar tarafıma verilmiş olsa da çalışarak, üreterek, hep birlikte parti gözetmeden tüm meclis üyelerimizle süreci yönetmeye çalışmamız ve Yalova'mıza hizmet etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Allah yardımcımız olsun, şehrimize hayırlar getirsin" Daha sonra Tutuk, tebrikleri kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi
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Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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