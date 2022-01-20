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Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına başlandı

20.01.2022 16:32
Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına başlandı

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 4 belediye personelinin, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 4 belediye personelinin, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, dönemin Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K. ve belediyede görevli 3 personel ile avukatlar katıldı.

Salman, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya gelmedi.

Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki prefabrike taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapılmasıyla ilgili görülen davada ilk olarak Hamit K. dinlendi.

Sanık Hamit K, mahalleye taziye evi yapımı için ilk ihaleyi 9 Ağustos 2018'de yaptıklarını ancak A.Ç'nin bağış olarak inşaatı üstlenme isteği üzerine ihaleyi iptal ettiklerini ileri sürdü.

Bağışın yapılmaması üzerine 3 firmadan teklif alarak tekrar ihaleye çıktıklarını, bir firmanın katılması nedeniyle de itiraz sürecini beklemeden sözleşme yaptıklarını anlatan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme başkanının taziye evinin ihaleden önce yapılmasıyla ilgili sorusu üzerine sanık, bir bilgiye sahip olmadığını, kendisini böyle bir riske atmayacağını ileri sürdü.

Sanık M.S. de ihale süreciyle ilgili bilgisinin bulunmadığını, arkadaşından aldığı örnekle ihale şartnamesini hazırladığını ve işin bitiminde taziye evini teslim aldığını söyledi.

Yaklaşık maliyetin yanlışlıkla fazla gösterildiğini savundu

Sanık T.B. 2019'da ihalenin onay belgesini imzaladığını, imzadan sonra Salman'a onayı için sunulduğunu anlattı.

İş sonrası hak ediş belgesini de imzaladığını ve sanık M.S. ile taziye evini kontrol ettiğini belirten T.B, yaklaşık maliyetin yanlışlıkla fazla gösterildiğini ileri sürdü.

Belediyenin inşaat teknikerliği görevini yürüten İ.H.K. ise savunma için süre istedi.

Daha sonra tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede, 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin, açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç'nin dosyasının ayrıldığına yer verilen iddianamede, Belediye Başkanı Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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Fırat Salman, Vefa Salman, Yalova, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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