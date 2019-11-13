Son Dakika Haberleri: Görevden uzaklaştırma gerekçesi "terör örgütü üyeliği ve propagandası"
Son Dakika Güncel Görevden uzaklaştırma gerekçesi 'terör örgütü üyeliği ve propagandası' - Son Dakika

Görevden uzaklaştırma gerekçesi "terör örgütü üyeliği ve propagandası"

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 4 belediye başkanını "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından görevden aldı.

Görevden uzaklaştırma gerekçesi

İçişleri Bakanlığı, 4 belediye başkanını "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından görevden aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan, ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yine aynı suçtan hakkında ayrı soruşturma yürütülen Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi, geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan, ayrıca Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen Şırnak'ın İdil ilçesi Belediye Başkanı Songül Erden, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Belgin Diken, yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında iki ayrı soruşturma yürütülen Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı.

Kaymakamlar başkan vekili olarak görevlendirildi

Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu Akpazar Belediyesine, İdil Kaymakamı Zafer Sağ İdil Belediyesine, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci Yenişehir Belediyesine, Hazro Kaymakamı Ali Öner de Hazro Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar - Ayn El Arap'ta zorlu devriye Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:43:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görevden uzaklaştırma gerekçesi "terör örgütü üyeliği ve propagandası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]