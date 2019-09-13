Göreve başladı, ilk işi yangın alanında inceleme oldu

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince: "Karabağlar ormanları küllerinden yeniden doğacak"



İZMİR - İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, göreve başladığı gün ilk iş olarak tüm İzmir'i ve ülkemizi üzüntüye boğan 18 Ağustos tarihli Karabağlar orman yangını bölgesine giderek havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Menderes Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan ile birlikte bölgeye helikopterle gelen Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yangın alanını havadan inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yerden de bölgeyi gezen İzmir Orman Bölge Müdürü Derince yaptığı açıklamada 2006'da Selçuk Meryem Ana, 2007'de Bornova Çiçekli, 2017'de Menderes ve Buca orman yangınları sonrasında o bölgeler nasıl yıl içinde yeniden ağaçlandırıldıysa, Karabağlar yangın bölgesinin de bir yıl dolmadan yeniden ağaçlandırılacağını ve küllerinden yeniden doğacağını söyledi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangının başladığı ilk günden kontrol altına alındığı son güne kadar bizzat yangını mahallinden takip ettiğini, yangın sonrası yapılan çalışmaları da her gün düzenli olarak takip etmeye ve Orman Genel Müdürlüğünden bilgi almaya devam ettiğini söyledi. Yangın enkazlarının alandan temizlenmesi için 30 Ağustos günü ilk startın verildiğini, kesimlerin başladığını ve dikime hazır hale getirmek için yüzlerce işçi ve onlarca teknik personelin sahada aralıksız çalıştığını söyleyen Derince, ilk fidanları Bakan Pakdemirli ve devlet büyüklerinin katılımı ile tüm İzmirlilerle birlikte dikileceğini kaydetti. Derince, bölgenin bir kısmına orman köylüsü için bal ormanı ve gelir getirici tür ağaçlandırması da yapılacağını sözlerine ekledi.