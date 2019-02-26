Göreve Başlayacak Bekçilere Oryantasyon Eğitimi Verildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bekçilik yapmak üzere Adıyaman'a gelen bekçilere, oryantasyon eğitimi verildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bekçilik yapmak üzere Adıyaman'a gelen bekçilere, oryantasyon eğitimi verildi.



Eğitimlerini tamamlayarak göreve başmak üzere Adıyaman'a gelen bekçilere, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hukuk İşleri ve Soruşturma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Fatih Kutalay, Personel Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Murat Turan ve Lojistik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ahmet Yumuş tarafından eğitim verildi.



Verilen oryantasyon eğitimleri sonrasında bekçilerin göreve başlayacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

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