Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu: "Devlet unutmaz, unutursa da devlet olmaz"

Göreve geldiği günden bu yana ekibiyle birlikte 15'e yakın faili meçhul cinayeti aydınlattıklarını belirten Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "En çok GBT sorgusu yapan, üst araması yapan kentlerin başında geliyoruz. Vatandaşlarımızın bu uygulamalara katlanması gerekiyor. Bu uygulamalar yapılmazsa suç artar, kamu vidanı rahatsız olur. Devlet unutmaz, unutursa da devlet olmaz. Bir defa bu prensibin altını kalınca çizmemiz gerekiyor" dedi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, kısa bir süre önce hizmete giren yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Program, kahvaltıyla başladı. Ardından yeni müdürlük, Tipioğlu tarafından basın mensuplarına gezdirildi. Kahvaltıdan sonra açıklamalar yapan Veysel Tipioğlu, Kocaeli'deki birçok asayiş konusuna değindi.

"Mal varlığı aleyhine suçlarda yüzde 17 nüfus artışına rağmen yüzde 67 azalma var"

Kocaeli'de nüfus artışına rağmen suçlarla mücadelede önemli yol kat ettiklerini belirten Veysel Tipioğlu, "Polisin sokakta olmasına bağlı olarak azaltılabilecek suçlar çerçevesinde en önemli suç mal varlığı aleyhine işlenen suçlardır. Takdir edersiniz ki, bazı suçları polislik tedbirlerle aşağı çekmenin pek mümkünatı yok. Özellikle şahsa karşı işlenen hakaret suçları, bilhassa internet ortamında olanları aşağı çekmek çok mümkün değil. Fakat sokağa basarsanız ilk azalmayı mal varlığı aleyhine işlenen suçlarda görürsünüz. Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tabloyu kısaca arz etmek isterim. 2015 yılında Kocaeli nüfusu 1 milyon 720 bin; 2021'de ise 2 milyon 30 bin. Yaklaşık 310 bin nüfus artışımız var. Orantıya vurunca yüzde 17-18 civarında nüfus artışı görüyorsunuz. Ancak yüzde 17 nüfus artışına rağmen mal varlığı aleyhine işlenen suçlar noktasında yüzde 67 oranında ciddi bir azalma var" diye konuştu.

"Polislik, başkalarının çocuğu yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakanların mesleği"

Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalıştıklarının ve buna devam edeceklerinin altını çizen Tipioğlu, "Polislik mesleği bir kariyer mesleği, hayatınızı idare ettirecek meslek değil. Bu meslek, yaşam alanınızla iş alanınızın birbirine girdiği bir meslek. Akşam işten çıkıp, 'Benim işim bitti' diyemiyorsunuz. Polislik mesleği, başkalarının çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakanların mesleğidir. Zor bir meslek olduğu kadar bir o kadar şerefli ve onurlu bir meslek. Bu ülke dün olduğu gibi bugün de her türlü provokasyonun yapıldığı bir ülke. Milli birlik ve beraberliğimiz açısından bu teşkilat çok önemlidir. Bize her türlü desteği veren sevgili Kocaelili vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz şunu her zaman diyoruz. Görevde olan arkadaşlarımız, 'Başka bir şehirde senin eşine, annene nasıl muamele edilmesini istiyorsan, insanlara öyle muamele et' diyoruz. Bu çerçevede insanlara yaklaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Devlet unutmaz, unutursa devlet olmaz"

Son yıllarda eskiye dönük birçok faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını kaydeden Tipioğlu, "Bizim elimizde suç ölçer metre yok. İnsanların tipine bakıp, giyimine bakıp insanları kontrol etmiyoruz. Biz GBT uygulamasını yaparken, sokakta gezerken suç işleyebilecek, suç işleme potansiyeli olan insanların tespiti için çalışmalar yapıyoruz. 2016'da bir günde Kocaeli'de 5 buçuk civarında hırsızlık olurken, 2021'de bu oran 1,1'e düşmüştür. Biz sadece vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. En çok GBT sorgusu yapan, üst araması yapan kentlerin başında geliyoruz. Vatandaşlarımızın bu uygulamalara katlanması gerekiyor. Bu uygulamalar yapılmazsa suç artar, kamu vidanı rahatsız olur. Devlet unutmaz, unutursa da devlet olmaz. Bir defa bu prensibin altını kalınca çizmemiz gerekiyor. Suç ne zaman işlenirse işlensin, suçu işleyenin mutlaka yakalanması ve yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Göreve geldiğimizden bu yana ekibimizle beraber 15'e yakın faili meçhul cinayet aydınlatıldı" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ