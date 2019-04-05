Göreve Gelir Gelmez Makam Odalarının Kapılarını Söktürdü

Ağrı Belediye Başkanlığına seçilen Savcı Sayan, görevi Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban'dan devralır almaz, belediyedeki makam odası ile 24 müdür ve birim amirinin makam odasının kapısını söktürdü.

Ağrı Belediye Başkanlığına seçilen Savcı Sayan, görevi Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban'dan devralır almaz, belediyedeki makam odası ile 24 müdür ve birim amirinin makam odasının kapısını söktürdü.



Merkez Cami'deki Mevlid-i Şerif sonrası eşi Gülşah Sayan ile Ağrı Belediye Başkanlığı binasına gelen Savcı Sayan, Belediye Başkan Vekili ve Vali Elban ile eşi Beyza Elban tarafından karşılandı.



Makamda düzenlenen devir teslim töreninde bir değerlendirmede bulunan Elban, seçimlerin kentte huzur içerisinde yapıldığını, herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.



Seçim yarışını Sayan'ın kazanarak mazbatasını aldığını hatırlatan Elban, şunları belirtti:



"Ağrı'da vali olarak göreve geldiğimde belediye başkan vekili olarak da görev yapmaya başladım. Bu süre zarfında bu asil halka elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Şimdi Sayın Savcı Sayan belediye başkanlığını kazandı. Kendisinin vizyonu, kişiliği, kimliği, insan sevgisi, gönüllere girişi, çalışkanlığı ve asaletiyle bu ilde belediye başkanı olmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Sadece belediye başkanı olarak il merkezine değil, ilimize ve bölgemize de başkanlık yaptığı sürece çok ciddi katkılar sunacağını, yol açacağını düşünüyorum. Kendisine gönül huzuruyla makamı teslim ediyorum."



Kendisiyle görev yapan personeller başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür eden Elban, başkanlığın Sayan ve kente hayırlı olmasını diledi.



Sayan ise seçim sürecinin güvenli şekilde geçmesinde büyük emeği olan başta Elban'ın yanı sıra emniyet, jandarma ve diğer görevlilere teşekkür etti. Sayan, Ağrı halkının kendilerine güvenerek büyük bir farkla kazanmalarına olanak sağladığını söyledi.



"HDP'yi yenmek, vali beyin hizmetlerini geçmekten daha kolay"



Halkın desteğiyle HDP'yi farklı şekilde yendiklerini ve belediyeyi aldıklarını anımsatan Sayan, şunları kaydetti:



"HDP'yi yenmek, Vali Beyin hizmetlerini geçmekten daha kolay. Şimdi biz Vali Beyin hizmetlerini nasıl geçeceğiz, bu hizmetlerin üstüne nasıl hizmetler koyacağız? İşin doğrusu çıta çok yüksek olduğu için benim de işim zor. İnşallah Sayın Valimizle burayı gerçekten yaşanabilir kent haline getirmek için gece gündüz çalışacağız. Ağrı'yı doğunun parlayan yıldızı yapacağız."



Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti ve halk ile kendilerine güvenen insanlara mahcup olmamak için geceli gündüzlü çalışacaklarını söyledi.



Çiçek ve plaket takdiminin ardından kızı ile makam koltuğuna oturan Sayan, daha sonra belediye başkanlığı görevi sona eren Elban'ı makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.



Türk bayraklarıyla donatılan bina önündeki kalabalığa seslenen Sayan, başkan seçildiği andan itibaren mahallelerde incelemeler yapmaya devam ettiğini, ihtiyacı bulunanların yanında olmayı sürdüreceğini dile getirdi.



Makam odalarının kapılarını söktürdü



Sayan, konuşmasının ardından yeniden makamına geçti ve makam odasının kapısı ile belediyedeki müdür ve birim amirlerinden oluşan 24 makam odasının kapısını söktürdü.



Belediye binası girişindeki x-ray cihazını da kaldırtan Sayan, daha sonra gelin Merve Kaya ile cumhuriyet savcısı Muhammed Sait Alpaslan'ın nikahını kıydı.



Nikahta, damadın mesleğinin savcı olduğunu öğrenen Sayan, kendisinin de halkın savcısı olduğunu ifade etti.



Program, bahçede kurbanlık 10 koyunun kesilmesiyle son buldu.

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