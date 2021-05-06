Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı - Son Dakika

Göreve giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı

Saldırgan grup jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile dağıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da uyarılara rağmen elektrik borcunu uzun süredir ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin enerjisini kesmeye giden Dicle Elektrik ekipleri, jandarmanın aldığı önleme rağmen yüzlerce kişinin taşlı, yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıda 3 şirket çalışanı darp edilip çok sayıda araç tahrip olurken, olayların daha fazla büyümesini jandarmanın müdahalesi önledi.

Dicle Elektrik daha önce, yapılan tüm uyarı ve gönderilen tebligatlara rağmen sorumluluk bölgesinde uzun süredir biriken elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin bulunduğunu ve enerjilerinin yasal mevzuata uygun olarak kesileceğini açıkladı. Şirketin saha ekipleri bu sabah jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Çokran Mahallesi'ne giderek borçlu abonelerin enerjisini kesmek istedi. Ancak bunu öğrenen çok sayıda mahalleli ekiplerin bulunduğu yere giderek, kesme işlemi için gelen ekiplerin görevlerini yapmalarını engelledi. Saldırganlar, Dicle Elektrik'in yanı sıra jandarmaya ait araçları da taşlamaya başladı. Bazı ekip elemanları ise kalabalık tarafından yumruk ve tekmelerle darp edildi.

Jandarma ekipleri havaya ateş açtı

Olayların daha fazla büyümemesi için jandarma kalabalığı biber gazı sıkarak ve havaya ateş açarak dağıttı. Saldırıda 3 Dicle Elektrik çalışanı darp nedeniyle yaralanırken, jandarma ve enerji şirketine ait bazı araçlar hasar gördü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.