Son Dakika Haberleri: Göreve giderken aracıyla takla atan komiser şehit oldu
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Göreve giderken aracıyla takla atan komiser şehit oldu

1 saat önce

Çanakkale'de göreve giden genç komiser kaza yapıp şehit oldu.

Göreve giderken aracıyla takla atan komiser şehit oldu, System.String[]
Çanakkale'de göreve giden genç komiser kaza yapıp şehit oldu.

Kaza, Yenice ilçesinin Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice Emniyet Mdüürlüğünde görevli komiser Ömer Işık (28), sivil polis aracıyla tek başına göreve giderken, Seyvan köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Emniyet kemeri bağlı olmayan genç komiser ise aracın açılan kapısından fırladı. Araç, genç komiserin 10 metre ilerisinde takla atarak durabildi.

Olay yerine çağrılan ambulansla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan komiser burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Arkadaşlarının şehadet haberini alan mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Yenice Kaymakamı Ahmet Başer de hastaneye giderek bilgi aldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
Yenice, Çanakkale, 3. Sayfa
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