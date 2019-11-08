Göreve yeni başlayan Büyükşehir personeline eğitim verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde göreve yeni başlayan personele teşkilat şeması tanıtılarak, oryantasyon eğitimi verildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı hizmet içi eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda işe yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verildi. İç eğitmen Erhan Can tarafından verilen eğitim, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşti. Eğitimde, yeni kurulan teşkilat şeması ve daire başkanlıkları incelenerek, bu kurumların hangi sebeplerle oluşturulduğu anlatıldı. MESKİ'de kurulan yeni birimlerin de tanıtıldığı eğitimde, yeni başlayan personelin yanı sıra mevcut personel de bilgilendirildi.



Eğitim, yeni kurulan birimlerin ve yeni teşkilat yapısının tanıtılmasından önce kaynakları planlı, programlı ve verimli kullanmak, ekolojik dengeyi korumak, katılımcı, şeffaf, adil belediye hizmeti sunarak, Mersin'i turizm, tarım, sanayi ve lojistik sektöründe cazibe merkezi haline getirmek olan misyon ve kenti sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişimini tamamlamış kentler arasında öne çıkaran örnek belediye olma vizyonunun tanıtımı ile başladı. Temel ilke ve değerlerin bir kuruluşun en önemli ana temalarından birisi olduğunu vurgulayan iç eğitmen Can, "Belediyeler merkezi yönetimin dışında bizleri yerinde yönetim anlayışıyla vatandaşla yüz yüze getiren en önemli birim" dedi.



Belediyenin kuruluşundan günümüze gelişi, misyon, vizyon, temel ilke ve değerler, kalite ve etik kuralların ardından Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin yeni teşkilatlanması tanıtılarak, hangi birimin ne amaçla kurulduğu katılımcılara anlatıldı.



Planlanan hizmet içi eğitimler kapsamında yeni başlayan ve mevcut personelin ihtiyacına yönelik düzenlenen eğitimlerin devem edeceği belirtildi. - MERSİN