Görevi başında hayatını kaybeden polise son görev - Son Dakika

Görevi başında hayatını kaybeden polise son görev

Batman'da görevi başında kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra vefat eden Nazillili polis memuru Taner Yavaş gözyaşları ile toprağa verildi.

Batman'da görevi başında kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra vefat eden Nazillili polis memuru Taner Yavaş gözyaşları ile toprağa verildi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı


Edinilen bilgiye göre Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli Polis Memuru Taner Yavaş, geçtiğimiz 1 Şubat 2020 tarihinde Batman Tilmerç TOKİ Polis Lojmanlarındaki nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındığı hastanede dün hayata gözlerini yumdu. 5 ay sonra vefat eden Batman İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memuru Taner Yavaş'ın cenazesi törenle memleketi Nazilli'ye gönderildi.


Polis Memuru Yavaş için memleketi Nazilli Yıldıztepe Mahallesinde bulunan Yenişehir Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın yanı sıra Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Alb. Mesut İnan, il ve ilçe protokol üyeleri ile 46 yaşında vefat eden Yavaş'ın eşi Dilek, çocukları Berkcan ve Eren, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal mesafe uyarıları ile saf tutularak kılınan cenaze namazından sonra helallik istendi. Musalla taşından meslektaşlarının omuzunda cenaze arabasına alınan Türk Bayrağı'na sarılı Polis Memuru Taner Yavaş'ın naaşı Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

Kalp Krizi, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görevi başında hayatını kaybeden polise son görev - Son Dakika

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 08:12 Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
20:10
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
20:08
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 21:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görevi başında hayatını kaybeden polise son görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]