Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda - Son Dakika

Adana'da görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'a itfaiyede tören düzenlendi. Törende Kılınç'ın annesinin "Ölmedi, şaka yaptı deyin. Ben ona damatlık giydirecektim, bu ona reva değil" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında, 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç görev başında sabahleyin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kılınç'ın cenazesi morgdan alınarak itfaiyede tören düzenlendi.

Tören sırasında Kılınç'ın annesi Selma Kılınç, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Oğlum ölmedi, şaka yaptı deyin. Oğlum damatlık giyecekti bu hiç yakışmadı" diyerek ağladı.

Baba Hamza Kılınç'ın ise bastonla güçlükle ayakta dururken, "Güzel gözlü oğlum" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kılınç'ın kız kardeşleri de tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu.

Törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, anne ve babaya sarılıp başsağlığı diledi. Karalar, Kılınç'ın görevi başında hayatını kaybettiği için şehit olduğunu, Kabasakal Mezarlığında itfaiye şehitliğine defnedileceğini söyledi.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup helallik alındı. Kılınç'ın cenazesi törenin ardından cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü. - ADANA