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Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika

Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

13.02.2022 18:18
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul hayatını kaybetti. 3 aylık çocuk babası polisin naaşı memleketi Çorum'a gönderildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 3 aylık çocuk babası polis memuru Cihat Özoğul, görev için geldiği Boyabat ilçesinde kalp krizi geçirdi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Özoğul, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Özoğul'un hastane morgundan alınarak polislerin omzunda Kaymakamlık binası önüne getirilen naaşı, buradaki törenin ardından görev yaptığı Çorum'a gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Kalp Krizi, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika


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