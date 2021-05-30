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Görevi başında öldürülen Dr. Furtun mezarı başında anıldı - Son Dakika

Görevi başında öldürülen Dr. Furtun mezarı başında anıldı

30.05.2021 00:58
Görevi başında öldürülen Dr. Furtun mezarı başında anıldı, System.String[]

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir çocuk babası Dr. Kamil Furtun, ölümünün 6. yılında Asri Mezarlık'taki mezarı başında anıldı.

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir çocuk babası Dr. Kamil Furtun, ölümünün 6. yılında Asri Mezarlık'taki mezarı başında anıldı. Öldürülen doktorun eşi ve aynı zamandan Samsun Tabip Odası Başkanı olan Dr. Funda Furtun, "Maalesef şiddet, ölümlere rağmen durmadı. Bunun için birçok şeyin yapılması gerekiyor" dedi.

Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015 tarihinde hastanede İsmail Koyun tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Doktor Kamil Furtun ölümünün 6. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Anma programında konuşan Dr. Funda Furtun, "Eşimin ölümünün 6. yılında onu mezarının başından özlemle anıyoruz. Bu yağmurlu günde gelen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Çok yakın zaman zaten Ankara Hastanesi'nde doktor arkadaşımızı darp ettiler. Maalesef şiddet, ölümlere rağmen durmadı. Bunun için birçok şeyin yapılması gerekiyor. Öncelikle çıkarılan şiddet yasasının daha yaptırımı olan infaz yasası ile birlikte yapanın yanında kalmadığı bir yasa olması gerekiyor. Tabii, şiddet söylemleri hem sağlıkta şiddeti hem toplumsal şiddeti artıran bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük yürekli bir insan, merhametli bir insan ve büyük bir doktordu"

Gazi Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı sırada yaşadıkları hatıraları anlatan Acil Servis Doktoru Alaattin Taştan, "Kamil ağabeyle tuttuğum iki nöbetimi onun özelliğini belirtmek için anlatayım. Gece yarısı 03.00-04.00 civarı bileğinden fistül açılmış bir amca yanında yaşlı bir teyze ile birlikte fistülündeki kanama yüzünden panik olmuştu. Amca dedi ki 'benim fistülüm Kamil bey açmıştı. En ufak bir olayda bana haber ver demişti.' Ben amcanın kanamasını durdurdum, serumunu taktım ve müşahedeye aldım. Kamil ağabeye haber verilecek bir durum yoktu aslında. Ancak amcayı kıramadım ve Kamil ağabeyi aradım. Ertesi sabah nöbeti, ameliyatı olmasını düşünmeme rağmen aradım. Dedi ki, 'Alaattin, sen kontrolünü yap, müşahedene al.' Kamil ağabey sabah ezanıyla birlikte, gönlümüze vuran huzurla birlikte geldi. Acilin içinde birden parladı. Aynı parlamayı Kamil ağabeyi gören amca ve teyzede de gördüm. Kamil ağabey hastasına müdahale ettiğinde sadece şifasına sebep olmuyor. Ruhunda ve gönlünde de parlamaya sebep oluyor. Diğer bir hatıram ise gencecik bir delikanlı pompalı tüfekle göğsünden vurulmuştu, göğsü parçalanmıştı. Kalbine kadar gelmiş kurşun. Bu duruma kalp ve damar cerrahlarının müdahale etmesi gerekir. O günlerde kalp ve damar cerrahlarımız yoktu. Kamil ağabey nöbetçi olmadığı halde çıkıp geldi. Genci ameliyat etti ve Kamil ağabey ameliyattan yüzü gülerek çıktı. Ben o gün Kamil ağabeyi sanki olaya değil de semaverde çay demlemişim de çağırmışım gibi geldi. Çok büyük yürekli bir insan, merhametli bir insan ve büyük bir doktordu. Bugün yağan yağmur bereket, aynı zamanda Kamil ağabeyin vefatı dolayısıyla gökyüzünün ağlamasıdır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Kalbimizde değerli meslektaşımız olarak hep yaşayacaktır"

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut da "Bu tamamıyla bütün kesimleri bir bilinç içerisinde ele alınması gereken bir konudur. Aileden başlar, yaygın eğitim, medya, diziler, filmler tüm şiddeti körükleyen yapılanmalardan uzak durmak gerekiyor. Topluca şiddeti önleyebiliriz. Bugün Finlandiya bunu başarabilmiş bir ülkedir. Suç oranı son derecek düşmüş, cezaevlerini kapatan bir ülkedir. Bizler ise yüzlerce cezaevini açma peşindeyiz. Bu toplumumuzun bir suç işleme yönünde artışı olduğunu gösterir. Sağlıktan şiddet meslektaşlarımızı aramızdan alan sağlık hizmetlerimizi engelleyen bir olgudur. Sağlıkta şiddet uygulayan o kişi sadece o hekime zarar vermiş olmuyor, aynı zamanda hekimin sağlık hizmeti sunacağı yüzlerce insana o hizmetin gitmesini engelliyor. Cezalar bununda yer alması lazım" şeklinde konuştu.

Anma programı konuşmaların ardından sona erdi. - SAMSUN

Asri Mezarlık, Saldırı, Samsun, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Görevi başında öldürülen Dr. Furtun mezarı başında anıldı - Son Dakika


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