Görevi başında rahatsızlanıp ölen polis memuru dualarla memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi - Son Dakika

Görevi başında rahatsızlanıp ölen polis memuru dualarla memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görevi başında rahatsızlanıp yaşamını yitiren 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, Tıp Fakültesi Morgu önünde düzenlenen törenin ardından dualarla memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Hükümet Konağı girişindeki güvenlik noktasında görev yapan 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, önceki gün akşam saatlerinde nöbeti devralıp görevine başladı. Sabah saatlerinde nöbet değişimi için Hükümet Konağı'na gelen mesai arkadaşı, Aksu'yu hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde genç polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk önce Elbistan Devlet Hastanesi oradan da Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi morguna kaldırılan 7 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, hastane önünde düzenlenen tören ve duanın ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Tıp Fakültesi Morgu önünde düzenlenen törene Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Emniyet Müdür yardımcıları, Şube Müdürleri ve polis memurları katıldı.