Görevi başında şehit olan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

BURSA'da, yangına müdahale ederken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan itfaiye eri Cengiz Topel Figen (56) son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi ilçesi Dutluca Mahallesi'nde dün, iki katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında, itfaiye eri Figen fenalaşıp yere yığıldı. Figen'e ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Kalp masajı yapılan Cengiz Topel Figen için sağlık ekipleri çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen itfaiye eri, 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 30 yıllık itfaiye eri Cengiz Topel Figen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cengiz Topel Figen bugün son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Figen için ilk tören, görev yaptığı Orhangazi İtfaiye Müdürlüğü binasında yapıldı. Törene Figen'in ailesinin yanı sıra Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik , Orhangazi Kaymakamı Bekir Aydın , Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, görevi başında şehit olan meslektaşlarının ailesinin yanlarında olacaklarını söyledi. Çelik daha sonra Figen'in oğulları Gökhan ve Hacı Ahmet Figen'e, Türk bayrağı hediye etti.

Orhangazi İtfaiyesi'ndeki törenin ardından Cengiz Topel Figen'in cenazesi memleketi Yalova'ya gönderildi. Yalova'da Figen için kırsal Sugören Mahallesi'nde düzenlenen törene ise Vali Muammer Erol, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı cenazede, 3 yaşındaki Çınar Figen de dedesinin fotoğrafını öptü. Figen'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.