Görevi başında vefat eden itfaiye amiri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine Kılınç'ın yakınlarının yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ile itfaiye erleri katıldı.

Kılınç'ın naaşı, Saruhanlı Devlet Hastanesi morgundan mesai arkadaşları ve yakınları tarafından alındı. Cenaze, Türk bayrağına sarılarak, Hatuniye Camisi'ne getirildi.

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