Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören - Son Dakika
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Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören

02.03.2022 18:36
Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar İtfaiye Amirliği personeli Fırat Köksal, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar İtfaiye Amirliği personeli Fırat Köksal, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Köksal'ın cenazesi itfaiye aracıyla görev yaptığı itfaiye amirliği önünde düzenlenen törene getirildi. Törende mesai arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar İtfaiye Amirliği personellerinden Fırat Köksal, görev dönüşü geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Fırat Köksal için ilk olarak görev yaptığı Akhisar İtfaiye Amirliği'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Yeni Gülruh Camii'nde de cenaze namazı kılındı. Düzenlenen törenlere, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ali Galip Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Harun Yıldız, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Fırat Köksal'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. - MANİSA

Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören
Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören
Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören
Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören
Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören
Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görevi başında vefat eden itfaiye personeline hüzünlü tören - Son Dakika


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