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Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı

29.12.2021 17:54
Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta yakınının ameliyatı için sıra bekleyen ve görevi başındaki 2 doktora saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta yakınının ameliyatı için sıra bekleyen ve görevi başındaki 2 doktora saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde H.B. adlı şahıs, ameliyat için sıra bekleyen yakını için görevi başındaki doktorlar Ergin Bilgin ve Deniz Baklacı'ya saldırdı. Olayda yaralanan iki doktor darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan H.B. işlemlerinin andından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlı "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Doktora, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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