Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler - Son Dakika

Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler

01.01.2021 10:35
Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler, System.String[]

Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, yılın son günü ve gecesinde görevi başında olan personellere bir ziyaret gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladılar ve her birime ayrı ayrı baklava ikram ettiler.

Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, yılın son günü ve gecesinde görevi başında olan personellere bir ziyaret gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladılar ve her birime ayrı ayrı baklava ikram ettiler.

Akşam saatlerinde gerçekleşen ziyaretlerde heyet önce Bölge Trafik Müdürlüğünü, İlçe Devlet Hastanesini, Emniyet Müdürlüğünü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine gidildi. Ziyaretlerde, görevi başındaki personellerden bilgi alındı. Kaymakam, Belediye Başkanı ve Başsavcı tarafından yeni yılları kutlanan personellere baklava ikramında bulunuldu. - ERZURUM

Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler
Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler
Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler
Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler
Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler

Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet, Hisarcık, Aşkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görevi başındakileri ziyaret edip tatlı ikram ettiler - Son Dakika


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