Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal paylaşım sitesi Instagramı hesabından paylaştığı istifasının ardından gözler Resmi Gazete'nin 9 Kasım tarihli sayısına çevrildi.
Resmi kurumlardan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 tarihli sayısında da istifa ya da kabine değişikliğine dair bir bilgi yer almadı.
Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapılmıştı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı - Son Dakika Ekonomi