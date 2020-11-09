Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 Pazartesi sayısında, istifaya ve Kabine değişikliğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal paylaşım sitesi Instagramı hesabından paylaştığı istifasının ardından gözler Resmi Gazete'nin 9 Kasım tarihli sayısına çevrildi. Resmi kurumlardan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 tarihli sayısında da istifa ya da kabine değişikliğine dair bir bilgi yer almadı.

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