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Görevi devralan Bakan Bozdağ: Rehberimiz hukuk olacak - Son Dakika

Görevi devralan Bakan Bozdağ: Rehberimiz hukuk olacak

29.01.2022 15:20
Görevi devralan Bakan Bozdağ: Rehberimiz hukuk olacak

ADALET Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül'den devralan Bekir Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır.

ADALET Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül'den devralan Bekir Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasa'ya sadakat içinde, kanunlara bağlı biçimde vazifemizi yerine getireceğiz" dedi.

Bekir Bozdağ, bakanlıkta düzenlenen törenle Adalet Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül'den devraldı. Bozdağ, nöbet değişimi yaptıklarını belirterek, "Adalet gibi yüce bir değere hizmet etme, milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatını tekraren sunduğu için Rabb'ime sonsuz şükrediyorum. Böylesine önemli bir görevi şahsıma tevdi ettiği için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, Abdulhamit Gül'ün 4,5 yıl boyunca büyük vazifeler yerine getirdiğini vurgulayıp, "Yargı alanında, adalet alanında önemli reformların altına imza attı. Ben de biliyorum ki bu reformları burada anlatsa zaman yetmez ama Türk milletinin engin vicdanı bu reformları takdir edecektir. Bu bir bayrak değişimi. Bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Rabb'im izin verdiği sürece, gücümüzün yettiği sürece istişare ile hem Cumhurbaşkanı'mız hem kabinemiz hem parlamentomuz hem siyasi partiler hem paydaşlarımız hem üniversitelerimiz herkesle istişare içinde, birbirimize ayna olacak biçimde, aklımızı aklımıza ilave ederek, tecrübemizi tecrübemize katarak, daha iyisini, daha doğrusunu, daha faydalısını milletimiz ve ülkemiz için yaparak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.'ANAYASA'YA SADAKAT İÇİNDE GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ'Bakan Bozdağ, Abdulhamit Gül'ün bıraktığı yerden devam edeceğini söyleyerek, "Onun döneminde başlayan projeler bizim dönemimizde de devam edecektir ve her türlü iyi adımı daha ileri daha iyiye birlikte taşıyacağız. Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasa'ya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz. O beklentilere azami derecede ve olumlu biçimde cevap vermek için gayret içinde olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın adalet politikalarını hayata geçirmek için kabinemiz ile de uyumlu bir biçimde bir büyük çabayı ortaya koyacağız. Herkesten yardım, destek, uyarı ve ikaz beklediğimizi de ifade etmek isterim. Derdimiz ülkemizin her alanda iyi olduğu gibi adalet alanında da daha iyi olmasıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla yine birlikte olacağız. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bize doğruları yaptırmayı yanlışları yaptırmamayı nasip etsin. Her adımımız doğru olsun, her adımımız ülkemizin hayrına, yararına olsun, diye dua ediyorum. Birlikte yapacağız, birlikte başaracağız, birlikte daha iyiye doğru koşacağız. Abdulhamit bakanımla da kardeşlik hukuku içinde, dayanışma, istişare içinde sürekli olacağımızı bilmenizi isterim" diye konuştu. GÜL: ÖNEMLİ REFORM BELGELERİ ORTAYA KOYDUKAbdulhamit Gül de güçlü bir toplum için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtip, şöyle konuştu: "Hem görevi tevdi eden hem de görevden affımıza ilişkin takdirleriyle bizlere bu süreçte vermiş olduğu tüm destekleri için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Elbette her makam geçici. Asıl olan milletimizin kalbinde yer etmek. Oradaki makam. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref. Tabi bu süreçte Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde hep AK Parti hükumetleri ülkemiz için çok önemli hizmetler yaptı. Her alanda, adalet alanında da çok önemli çalışmalar yaptı. AK Parti'nin temel yaklaşımı Türkiye'de reformcu ve değişimci bir anlayışı ortaya koymaktır. Bu çerçevede bizler tüm çalışmalarımızı ve bu reformların devamı, daha da ileri taşınması konusunda yaptık. Önemli reform belgeleri ortaya koyduk. İnsan hakları eylem planı yargı reformu strateji belgesi, tüm bu çalışmalarda da bireyin daha özgür olması, Türkiye'nin daha demokratik olması ve daha güçlü bir toplum olması anlamında önemli çalışmalar ortaya koyduk. En büyük hakem milletimizin ve Allah'ın bu konudaki takdiridir, hükmüdür. Yargı mensuplarının cübbesinin olmadığını, yargının eğileceği tek makam, tek merci, tek kurumun sadece adalet ve hukuk anlayışı olduğunu; Anayasa'dan, kanundan başka hiçbir yerden hiçbir kişiden hiçbir kurumdan emir almayacağı hususundaki bu anlayışı daha da geliştirme konusunda çalışmalar ortaya koyduk. Bu konuda biz tüm yargı mensuplarımıza, adalet çalışanlarına sonuna kadar güveniyoruz. Biz bu çalışmaları yaptığımız tüm süreçte yine desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum."

Görevi devralan Bakan Bozdağ: Rehberimiz hukuk olacak
Görevi devralan Bakan Bozdağ: Rehberimiz hukuk olacak
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Adalet Bakanlığı, cumhurbaşkanı, Bekir Bozdağ, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görevi devralan Bakan Bozdağ: Rehberimiz hukuk olacak - Son Dakika


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