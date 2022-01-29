Görevi devralan Bakan Bozdağ: Rehberimiz hukuk olacak - Son Dakika

ADALET Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül'den devralan Bekir Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasa'ya sadakat içinde, kanunlara bağlı biçimde vazifemizi yerine getireceğiz" dedi.

Bekir Bozdağ, bakanlıkta düzenlenen törenle Adalet Bakanlığı görevini Abdulhamit Gül'den devraldı. Bozdağ, nöbet değişimi yaptıklarını belirterek, "Adalet gibi yüce bir değere hizmet etme, milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatını tekraren sunduğu için Rabb'ime sonsuz şükrediyorum. Böylesine önemli bir görevi şahsıma tevdi ettiği için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.