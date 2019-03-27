Son Dakika Haberleri: Görevimiz Tehlikeli Madde!

Görevimiz Tehlikeli Madde!

1 saat önce

Intermax Logistics'in Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, 2018'deki taşımalarının yüzde 80'ini tehlikeli madde taşımalarının oluşturduğunu ve bu yılın son çeyreğinde ADR'li yeni araç yatırımı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

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Avrupa-Türkiye hattında düzenli servisler ile komple ve parsiyel taşımacılık yapan

Faaliyetlerine 2014 yılında başlayan Intermax Logistics, kısa sürede tehlikeli madde taşımacılığı pazarında önemli yol kat etti. Yeni ama sağlam bir yapı olduklarının altını çizen Intermax Logistics'in Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, tüm çalışanlarının uzun yıllar farklı markalar altında kimya sektörüne taşımacılık alanında hizmet vermesinin önemine vurgu yaptı.

"Bu taşımalarda büyümek sadece müşteri kazanımıyla olmuyor. İstenmeyen durumlarda tehlike yaratabilecek ürünler taşıyorsunuz. Profesyonel ekibimiz sayesinde bu taşımaların üstesinden kolayca geliyoruz." diyen Çelikel, tehlikeli maddelerin lojistiği konusundaki uzmanlıklarının, merkezi Belçika'da bulunan Avrupa Kimyacılar Derneği tarafından verilen emniyetli ve güvenli taşıma belgesi SQAS (Safety and Qualty Assesment System) sertifikası ile de belgelendiğini ifade etti.

2018 taşımalarının %80'lik kısmının tehlikeli ve kimyevi ürünlerden oluştuğunu ve aynı yıl içinde %2 gibi gerçekçi bir büyüme kaydettiklerini belirten Çelikel, bu taşımalar için öz mal araçları dışında direkt erişimleri bulunan 180 tane ADR'li ve ısı kontrollü araçları olduğunu vurguladı. 2019'un son çeyreğinde yeni araç yatırımı planladıklarını da belirtti.

Sürücülerimiz Kimyager Gibi!

Tehlikeli madde taşımacılığında sürücünün yol tecrübesi kadar kimya bilgisinin de önemine vurgu yapan Çelikel, "Sürücülerimiz, suyla temas ettiğinde yanıcı özelliği alan maddeyi bilmesi en az araç kullanımı kadar önemli" derken tüm sürücülerinin ADR sertifikalı olduğunu ifade etti.

Taşıması Kadar Depolaması da Tehlikeli!

Tehlikeli maddenin taşınması kadar depolanmasının da önemli ve zor olduğuna değinen Çelikel, depolama konusunda İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakalarında anlaşmalı depoları olduğuna değindi. Aynı şekilde yurt dışında da depolama hizmeti verdiklerini, Almanya'da Mannheim ve Bedburg şehirlerinde konuşlandırdıkları depoları olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ofislerinden Almanya, Benelüks, İtalya, Fransa, İspanya ve Avustralya servislerini yöneten Intermax Logistics, Almanya ofislerinden de Avrupa içi dağıtım organizasyonları gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:10 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Avrupa, Güncel
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