Görevinde Yükselen Yargı Mensuplarına Plaket

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bilimsel çalışmaları ve meslekteki başarılarından dolayı birinci sınıf hakim-savcı statüsüne yükselen Adana Adliyesi'nde görevli 7 cumhuriyet savcısı ile 5 hakime düzenlenen törenle plaket verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bilimsel çalışmaları ve meslekteki başarılarından dolayı birinci sınıf hakim-savcı statüsüne yükselen Adana Adliyesi'nde görevli 7 cumhuriyet savcısı ile 5 hakime düzenlenen törenle plaket verildi.



Törene katılan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden Hakimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi tarafından 1'inci sınıfa ayrılmalarına karar verilen hakim ve Cumhuriyet Savcılarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Daha sonra HSK tarafından bilimsel çalışmaları ve meslekteki başarılarından dolayı birinci sınıf hakim-savcı statüsüne yükselen Genel Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları Serkan Sabır, Yılmaz Çağlayan, Funda Çorakçı, Terör Suçları Soruşturma Ramazan Ertunç, Çağdaş Erol ile bu büroda görevliyken HSK Müfettişliğine atanan Malik Daşdan, İnfaz Savcısı İbrahim Büyükbaş, 7. Aile Mahkemesi Hakimi Sibel Mutlucan Sayın, 6. İş Mahkemesi Hakimi Serap Başkaya, 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi Yasemin Kurtoğlu, 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Öztürk ve 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Tufan Önsipahioğlu'na HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın imzasını taşıyan plaketleri verildi. - ADANA

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