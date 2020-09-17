Görevinden men edilen Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı, Yüksek Mahkemede - Son Dakika

Görevinden men edilen Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı, Yüksek Mahkemede
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Yüksek Mahkeme, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra hakkında devlet kurumlarına itaatsizlik suçlamasıyla verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasına yapılan itirazı karara bağladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Yüksek Mahkeme, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra hakkında devlet kurumlarına itaatsizlik suçlamasıyla verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra, kararı öğrenmek için Yüksek Mahkemeye geldi.
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