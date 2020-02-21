Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da bulunduğu 79 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da bulunduğu 79 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada, bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini dinledi. Duruşma, sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için ertelendi.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan 15'i için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemişti.

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, "KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü" gerekçesiyle yargılanıyor.

Halkların Demokratik Partisi, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan Osman Kavala: Darbenin planlayıcısı olduğum iddiası mantıksızdır
Örgüt üyeliğinden yargılanan Kavurmacı ailesi son savunmalarını yapıyor Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu

Son Dakika Haberleri
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:35:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]