Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da bulunduğu 79 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada, bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini dinledi. Duruşma, sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için ertelendi.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan 15'i için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemişti.

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, "KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü" gerekçesiyle yargılanıyor.