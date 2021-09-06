Görevine yeni başlayan Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Jan Hecker hayatını kaybetti - Son Dakika

Görevine yaklaşık 2 hafta önce başlayan Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Almanya'nın Çin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker'in ani ölümünü derin bir üzüntü ve hayretle öğrendik." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, Hecker'in ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşmadı.

Daha önce Başbakan Angela Merkel'in Dış Politika Danışmanı olarak çalışan Hecker, 54 yaşındaydı ve 24 Ağustos'ta Almanya'nın Pekin Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.

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