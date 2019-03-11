Son Dakika Haberleri: Görevini Hemen Devretmeli'

Görevini Hemen Devretmeli'

1 saat önce

CDU içindeki koyu muhafazakar kanat 'Değerler Birliği' Başkanı Alexander Mitsch, Başbakan Angela Merkel'i görevi bırakmaya çağırdı.

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CDU içindeki koyu muhafazakar kanat 'Değerler Birliği' Başkanı Alexander Mitsch, Başbakan Angela Merkel'i görevi bırakmaya çağırdı. Mitsch, "Ben SPD'nin en geç Doğu Eyaletlerindeki seçimlerden sonra koalisyonu panik içinde terk edeceğine inanıyorum. CDU buna hazırlık yapmalı ve başbakan değişimi için aktif çalışmalı. Merkel'in düzenli ve bir an evvel yerini Annegret Kramp Karrenbauer'e bırakması CDU için en iyisi olur" dedi.

Kramp Karrenbauer'in başbakan olarak yeni bir kabineyle gerekli siyasi değişimi başlatacağını belirten Mitsch, göç ve ekonomi alanında yeni politik değişime ihtiyaç olduğunu söyledi.

BM'DE DAİMİ TEMSİLCİLİK İSTEDİ

Öte yandan CDU Lideri Kramp Karrenbauer, hazırladığı reform önerisinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'nde ortak bir asgari ücret uygulaması talebini 'yanlış yol' olarak niteledi ve Fransa için kırmızı çizgi sayılan Strassbourg'taki Avrupa Parlamentosu'nun lağvedilmesini talep etti. BM'de, AB için daimi bir temsilcilik isteyen Karrenbauer, Macron'un AB'li iş insanlarına ihalelerde öncelik tanınması ile Euro bölgesinde ortak bir bütçe taleplerine ise hiç girmedi.

BARLEY: ANLAŞILIR DEĞİL

CDU Lideri Karrenbauer'in, Macron'un AB'de reform önerilerine karşı kendi reform taslağını sunması ise "Başbakanlığa oynuyor" yorumlarına yol açtı. Adalet Bakanı Katarina Barley (SPD), Başbakan Merkel değil de Karrenbauer'in böyle bir çıkış yapmasının anlaşılır olmadığını söyledi. Barley, Karrenbauer'in, Macron'un Avrupa'da ortak asgari ücret talebini reddetmesini de kaba bulduğunu söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:45 

Angela Merkel, Güncel
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