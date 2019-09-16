Son Dakika Haberleri: Görevini kötüye kullanma iddiasıyla şube müdürüne soruşturma
Son Dakika Güncel Haber

Görevini kötüye kullanma iddiasıyla şube müdürüne soruşturma

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Şube Müdürü R.C.'nin şahsi kullanımı için ücretsiz ulaşım kartı alarak görevini kötüye kullandığı ihbarı üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Görevini kötüye kullanma iddiasıyla şube müdürüne soruşturma, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Şube Müdürü R.C.'nin şahsi kullanımı için ücretsiz ulaşım kartı alarak görevini kötüye kullandığı ihbarı üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan bir ihbar üzerine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü R.C. hakkında soruşturma başlattı. İhbarda, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 49'uncu maddesinde, "Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda görevlendirilenler, mahalli idarelerce işletilen toplu taşıma araçlarından geçici görev süresince ücretsiz yararlandırılır" denildiği, ancak şube müdürü R.C.'nin hiçbir alan görevi olmamasına rağmen, bölge müdür vekili Ş.D. imzasıyla ücretsiz ulaşım kartı çıkartıldığı ve kişisel ulaşımında kullandığı, bu şekilde görevi kötüye kullanarak, kamuyu zarara uğrattığı yer aldı.


Yasa gereği alanda görevlendirilen personellere bölge müdürü talebiyle belediyelerden ücretsiz ulaşım kartı kullanımı sağlanıyor. Şube müdürü R.C. hakkında daha önce de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihalelerde hukuksuz işlem yaptığı, görevi kötüye kullandığı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı
Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:56:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görevini kötüye kullanma iddiasıyla şube müdürüne soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]