Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika

Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı

20.05.2021 11:02

Galatasaray'daki sözleşmesi sona erecek Fatih Terim, yeni sezonun kadro planlamasına ilişkin raporunu sundu ve İstanbul'dan ayrıldı. Deneyimli teknik direktörün, yeni yönetimin önünü açmak için görevi bıraktığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni yönetimi belirleyecek seçim beklenirken kontratı bu ay sonunda bitecek Fatih Terim transfere dair raporunu iletti ve İstanbul'dan ayrıldı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın 5 bölgeye takviye yapması gerektiğini belirtti.

SOL BEK ŞART

Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle Fatih Terim, sol beke takviye yapılması gerektiğini iletti. Sağ bekte de Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın kontratı sona eriyor. Terim bu bölgeye de takviye yapılması gerektiğini vurguladı.

YERLİ BİR STOPER

Raporda ayrıca doğru kadro planlaması adına Galatasaray'ın yerli bir stoper takviyesi ile birlikte orta sahada ön libero pozisyonuna ve forvete transfer yapması gerektiğine dikkat çekti.

GEDSON VE HALİL ISRARI

Fatih Terim raporunda özellikle iki ismin adını vererek söz konusu futbolcuların takımda tutulmasının gelecek sezon hedefleri için önemli olduğuna vurgu yaptığı belirtildi. Fatih Terim, devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ile Gedson Fernandes'in de sarı kırmızılı forma altında gelecek sezon daha önemli işlere imza atacağına inandığını ve bu iki futbolcunun da transferine çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı

Emre Taşdemir, Fatih Terim, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (7)
  • Kim inandı: yeni yönetimin önünü açmak için görevi bıraktığı öğrenildi.yeni sezonun kadro planlamasına ilişkin raporunu sundu. Görevde olmayacak olan hocanın sunduğu rapor doğrultusunda neden ilerlensin? Yeni hoca beğenmiyecek belki! Demekki bırakılan birşey yok.Kulupmü arıyor? Tripmi atıyor? Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • afyon: çok şükür gidişin olsunda gelişin olmasın sömürdün galatasarayı haginin sayesinde 3 kupa altın Cevap Yaz 16 9 Yayından Kaldır
  • hakan: hadi lan oradan nerede afyonlandın. terim gs nin kaç şampiyonluğunda var saydın mı??? 6 2 Yayından Kaldır
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