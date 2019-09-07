Son Dakika Haberleri: Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
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Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü

13 dakika önce

İnsansı robot "Fyodor" uzayda görevini tamamlayarak Rus yapımı uzay aracıyla dünyaya döndü.

Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü, System.String[]

İnsansı robot "Fyodor" uzayda görevini tamamlayarak Rus yapımı uzay aracıyla dünyaya döndü.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan soyuz uzay kapsülü Kazakistan'ın Jezkazgan bölgesinde iniş yaptı.

Açıklamada, robotun görevini yerin getirdiği ve bütün testlerin tamamlandığı kaydedildi.

Uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak amacıyla üretilen ve "Fyodor" adı verilen insansı robotu taşıyan kapsül, 22 Ağustos'ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, UUİ'ye ulaşmasının ardından bağlanma sisteminde yaşanan sorun nedeniyle ilk denemesinde bağlantı gerçekleştirememişti.

Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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