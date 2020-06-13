Görevini ve personelini yalnız bırakmak istemedi, babasının cenaze törenini kaçırdı - Son Dakika

Görevini ve personelini yalnız bırakmak istemedi, babasının cenaze törenini kaçırdı

Görevini ve personelini yalnız bırakmak istemedi, babasının cenaze törenini kaçırdı YB. Kemal Çelebi'den eşine az rastlanır fedakarlık TCG YB. Kudret Güngör gemisinin komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi, görev disiplini dolayısıyla babasının cenaze törenine katılamadı.

Görevini ve personelini yalnız bırakmak istemedi, babasının cenaze törenini kaçırdı

YB. Kemal Çelebi'den eşine az rastlanır fedakarlık

ANKARA - TCG YB. Kudret Güngör gemisinin komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi, görev disiplini dolayısıyla babasının cenaze törenine katılamadı. Haberi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üstün görev anlayışı ile verilen kararın sonrasında Yarbay Çelebi'yi arayarak baş sağlığı ve hayırlı seyirler diledi.

Akdeniz'deki görevi sırasında babasının vefat haberini alan gemi Komutanı Dz. Yb. Kemal Çelebi, cenaze törenine katılmasına yönelik planlamayı reddetti. Bakan Akar, Yb. Çelebi'yi arayarak başsağlığı diledi ve bu davranışından dolayı tebrik etti.

TCG Gediz, TCG Gemlik, TCG Gelibolu ve TCG Giresun Fırkateynleri ile TCG YB. Kudret Güngör lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu'nun Orta Akdeniz'deki görevi devam ediyor. Görev sırasında donanmaya yakıt ve ikmal desteği sağlayan TCG YB. Kudret Güngör gemisinin Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi, kanser tedavisi gören babası Fahrettin Çelebi'nin vefat ettiği haberini aldı. Açık denizdeki görevine devam eden Yarbay Çelebi'ye babasının vefat haberi uydu muhabere sistemi üzerinden iletildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız da Yarbay Çelebi'nin babasının cenazesine katılabilmesi için gerekli planlamaları yaptı. 22 Mayıs tarihinden bu yana açık denizlerdeki görevine devam eden Yarbay Çelebi ise üstün görev anlayışının verdiği bir duruşla görevi süren gemisini ve personelini yalnız bırakmak istemediğini, bu nedenle babasının İstanbul'daki cenaze törenine katılmak istemediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üstün görev anlayışı ile verilen bu karar sonrasında, TCG YB. Kudret Güngör'ün komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'yi telefonla aradı.

Yarbay Çelebi'ye başsağlığı, kederli ailesine de sabır dileyen Bakan Akar, telefon görüşmesinde şunları söyledi:

"Senin bir evlat olarak bağrına taş basıp 'vazife' diyerek geminin sevk ve idaresi için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görevinin başında kalman tüm komutanlarınla birlikte bizleri de duygulandırdı. Seni en samimi duygularla kutluyoruz. Sağ ol, var ol. Senin gibi kahraman, fedakar arkadaşlarımızla Deniz Kuvvetlerimiz kendisine verilen görevleri, bu asil milletimiz, kutsal vatan toprakları, mavi vatan için yapılması gerekenleri gerçekten bu güne kadar büyük bir başarıyla yaptılar, sen ve senin gibi arkadaşlarımızın katkılarıyla artan bir tempoda görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir tavır. Bu tavır umuyorum, diliyorum tüm Silahlı Kuvvetlerimize örnek olacak."

Sözlerinin sonunda taziyelerini tekrar ileten Bakan Akar, Yarbay Çelebi'ye hayırlı, başarılı seyirler diledi. Bakan Akar'a teşekkür eden Yarbay Çelebi, "Görevimizin başındayız. Görevimiz ne zaman tamamlanırsa geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Görevini ve personelini yalnız bırakmak istemedi, babasının cenaze törenini kaçırdı

Çelebi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Görevini ve personelini yalnız bırakmak istemedi, babasının cenaze törenini kaçırdı - Son Dakika

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