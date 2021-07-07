Görevini yapan avukatı silahla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen sanığın davasına başlandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de mahkeme kararını uygulamaya çalışan avukat Yıldırım Çavuşovalı'yı silahla vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen firari sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Çavuşovalı ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Cafer Özbilmez hakkında yakalama kararının devam ettiği belirtildi.

Söz verilen müşteki Çavuşovalı, müvekkilleri tarafından olaya konu davaya 2010 yılında müdahil olduğunu, 2015 yılında davanın lehlerine kesinleştiğini ve sanık tarafından müvekkillerinin arazisine kaçak yapılmış dükkanların olduğunu anlattı.

İcra dairesinden binalarda ölçüm yapılması için randevu alındığını ve sanığın avukatının kendisini aradığını aktaran Çavuşovalı, "Sanığın avukatı bana telefonda hiçbir sorun olmayacağını, polis olmadan gelebileceğimi söyledi. Müvekkillerim ve stajyerim ile birlikte olay yerine gittim. Sanığın sinirli bir halde olduğunu gördüm. Sanığın avukatını aradım, bana hemen geleceğini söyledi. Ortam biraz gerildi. Mesleki tecrübeme binaen gerginliğin artmaması için sanığa karşı nazik davranıyordum. Kendisine kararın kesinleştiğini ve bu aşamadan sonra bir şey yapılamayacağını söyledim. Arkamı döner dönmez bir şarjör mermi ile ateş edildi. Hatta sanığın bana ateş etmesi sonucunda yakın bir yerde bulunan işçi bir çocuk da yaralandı. Yere düştüm, önüme döndüm. Bu esnada sanıkta silahı gördüm. Kendimi korumaya çalışırken elimden ve karnımdan yaralandım." dedi.

Sanığın avukatı ile birlikte olay yerinden kaçtığını anlatan Çavuşovalı, tedavisinin halen devam ettiğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şenol Furkan Tomaç, müştekinin stajyeri olduğunu, yıkım kararı için bilirkişi ile birlikte ölçüm yapmak için olay yerine gittiklerini belirterek, sanığın belindeki tabancayı çıkartarak 7 el ateş ettiğini, Çavuşovalı yüzünü dönünce sanığın 2 el daha ateş ettiğini ve sanığın mermisi bittiği için tabancanın kırma kolunun geride kaldığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, müşteki hakkında kati rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar vererek, sanık hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, avukat Yıldırım Çavuşovalı'nın 13 Ocak 2021'de mahkeme kararını uygulamak üzere Küçükçekmece'ye gittiği, sanık Cafer Özbilmez'in ise müşteki olan Yıldırım Çavuşovalı'ya görevini yaptırmamak için girişimlerde bulunduğu, uzun süre tartıştığı ve sonrasında bu görevini yaptığı için Çavuşovalı'ya 4 el ateş ettiği anlatıldı.

Müştekinin pantolonunda 6 adet delik tespit edildiği ve bunların ateşli silahla meydana geldiği aktarılan iddianamede, müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede sanık Özbilmez'in "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.