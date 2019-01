Görevlendirme Yapılan Belediye Kadınları Sosyalleştiriyor

ALİ ÇELİK - Van 'ın Gürpınar ilçesindeki kadınlar, belediye tarafından açılan kurslarda sosyal faaliyetlere katılmanın yanı sıra açılan kurslarda el becerilerini geliştiriyor.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesi , kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak için Aile Destek Merkezini faaliyete geçirdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle açılan sedef kakma, mozaik, elyaf tablo, ev tekstili ürünleri, filografi, şiş örücülüğü ve el sanatları gibi kurslara katılan kadınlar el becerilerini geliştiriyor.Yıl boyunca okuma yazma kurslarında eğitim olanağı sağlanan merkezde kreş, kitap kafe, spor, sinema ve konferans salonundan yararlanarak çeşitli sosyal etkinliklere katılan kadınlar, düzenlenen gezi programlarıyla da daha önce görmedikleri yerleri gezme fırsatı buluyor.7 kursta 75 kadın eğitim görüyorBelediye Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Havva Payzin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde birçok kurs düzenlendiğini ve çeşitli sosyal etkinliklerle kadınları toplumla bütünleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Merkezde kadınlar için her türlü imkanın sunulduğu bir ortam hazırlandığını belirten Payzin, "Gürpınar Aile Destek Merkezi 2017 Nisan ayından itibaren faaliyetlerini sürdürüyor. Şu anda 7 kursumuza 75 öğrencimiz katılıyor. Kadın öğrenirse toplum öğrenir, sloganıyla yola çıktık. Hanımlarımızın hem el yetenekleri hem de sosyal etkinlikler konusunda gelişimlerine olanak sağlıyoruz." dedi.Merkez olarak sinema günleri düzenlediklerini, kitap kafede güzel ortam oluşturduklarını ve kütüphane imkanı sunduklarını dile getiren Payzin, kadınlara yönelik çeşitli geziler organize ettiklerini ve her durumda kadınların yanında olduklarını belirtti.Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Fatma Nur Çelik de kadınların aile ekonomisine katkıda bulunabilecekleri bir ortamın hazırlandığını söyledi.Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) projeleri kapsamında malzeme desteği sağlanan kursların da düzenlendiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:"İlçe merkezine ulaşamayan kadınlar için şu an 4 farklı mahallede yeni Aile Destek Merkezleri kurduk. Kadınlarımızın üretken olması için çabalıyor, her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Örneğin daha önce herhangi bir sinema salonuna gitmemiş kadınlarımıza artık merkezimizde bulunan sinema salonunda film izleme imkanı sunuyoruz. Sağlık, kültürel ve sosyal açıdan eğitimler, seminerler düzenliyoruz. Daha önce hiç il dışına çıkmamış kadınlarımız Karadeniz , Güneydoğu illerini gezme ve görme fırsatı elde ettiler.""Burası bizim ikinci evimiz gibi"Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Ayşe Yorgun ise merkezde önemli imkanlar sunulduğunu dile getirerek "Daha önce bütün gün evde oturuyordum. Aile Destek Merkezinden sonra hayatımda değişiklikler oldu. Burada kadınlar çok dışarı çıkmazlar. Merkezi gördükten sonra köyümdeki kadınlara anlattım. Onlar başta inanmadılar ancak daha sonra hep birlikte geldik. Spor ve sinema salonumuz var. Kaymakam'dan Allah razı olsun. Görmediğimiz yerlere gittik. Burası bizim ikinci evimiz gibi." ifadesini kullandı.