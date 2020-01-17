Görevlendirme yapılan belediye sayesinde öğrenciler ücretsiz buz pateni yapacak - Son Dakika

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, sömestir hediyesi olarak öğrencilere ücretsiz buz pateni yaptıracak.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince çocukların kış aylarında yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda kurulan buz pisti düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bir ay boyunca çocukları ağırlayacak pistin açılışında, Buz Hokeyi Milli Takımı gösteri maçı, bazı milli sporcular ise artistik performans sergiledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, açılışta yaptığı konuşmada, kentte buz pistini üçüncü kez çocuklarla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Çocuk gülerse şehir güler" sloganıyla başlatılan etkinlikleri sürdürdüklerini ifade eden Yaman, vatandaşların desteğiyle önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Yazın yüzme havuzları, kışın da buz pistiyle çocukların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerinin altını çizen Yaman, "Kıymetli yavrularımızın yüzlerinin gülmesini arzu ediyoruz. Sevgili gençlerimiz, bugün tatile girdiniz. İnşallah yeni şeyler öğreneceksiniz." dedi.

"Bütçeyi teröre değil vatanların hizmetine sunuyoruz"

Belediye bütçesinin teröre değil vatandaşın hizmetine sunulduğuna dikkat çeken Yaman, şöyle dedi:

"Belediyenin görevi sadece yol yapmak, alt yapı ve park yapmak değil, belediyelerin görevi aynı zamanda şehirde yaşayan bütün hemşehrilerimizin talep ve isteklerini yerine getirmektir. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine ettirmeye çalışıyoruz. 3,5 sene önce Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle göreve geldiğimizde terör örgütlerine belediyelerin tek bir kuruşu dahi gitmeyecek, bütçeyi o şehirde yaşayan insanlara harcayacağız demiştik. Öyle yaptık ve öyle yapmaya devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından çocuklar buz pistinde eğlenceli vakit geçirdi.