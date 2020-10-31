Görevlendirme yapılan belediye, Varto'nun çehresini değiştirdi - Son Dakika

Görevlendirme yapılan belediye, Varto'nun çehresini değiştirdi

31.10.2020 11:11

Görevlendirmenin ardından vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için önemli çalışmalar yürüten Varto Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ilçede huzurlu ve güvenli ortam oluşturdu.

Görevlendirmenin ardından vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için önemli çalışmalar yürüten Varto Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle ilçede huzurlu ve güvenli ortam oluşturdu.

İlçede görevlendirme yapılan belediye, temel belediyecilik hizmetleri, alt ve üst yapının yanı sıra vatandaşların gönlüne dokunan projelerle devletin imkanlarını hizmete dönüştürdü.

Hayata geçirdiği projeler ve yaptığı hizmetlerle halkın yaşam kalitesini artıran Varto Belediyesi, bu hizmetleriyle terörün yarattığı tahribatın izlerini silerek ilçenin huzur ve refah düzeyinin yükselmesini de sağladı.

Yıllardır ihmal edilen belediyecilik hizmetleriyle vatandaşları buluşturan belediye, ilçenin ekonomik ve sosyal hayatı için de huzurlu ve güvenli ortamlar oluşturdu.

"İlçeye yapılan yeni yatırımlarla bir değer katacağız"

Kaymakam ve Belediye Başkan Avcı, AA muhabirine, göreve geldiği andan itibaren ilçenin en büyük sorunları olan yol, kanalizasyon, su, parke taşı, çocuk oyun tesisi, otobüs terminali ve sosyal yaşam alanları için önemli çalışma yürüttüklerini anlattı.

Birçok çalışmada sona gelindiğini ifade eden Avcı, "Belediyede göreve geldikten sonra önce ilçenin eksiklikleri gözlemledik, onları tespit ettik. Arkasından da eksikliklerle ilgili çalışmalarımıza başladık. Devlet olarak vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak için yıllarca mahrum kaldığı bu çalışmalarla halkın yaşam kalitesini de yükselmek amacıyla çaba gösterdik. İlçeye yapılan yeni yatırımlarla bir değer katacağız." dedi.

İlçede termal su kaynaklarının değerlendirilmesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"İnşallah bin metre bir sondaj faaliyetinden sonra Varto'ya sıcak su termali kazandıracağız. Bu vesileyle burada termal seracılık gelişebilir. Belki termal sudan elektrik üretimi ve oteller yapılır. Özellikle Termal çalışmalarını çok önemsiyoruz. Varto için büyük bir yatırım olacak. Doğal bir kaynaktan ekonomik, sosyal ve ticari anlamda ilçemiz için büyük bir kazanç olacak. Dolaysıyla bir enerji harcanmadan Varto'ya katkı sağlayacağız. Bunun yanında ilçemizin en büyük sıkıntısı da otobüs terminalinin olmamasıydı. İlçenin bu ihtiyacını görecek otobüs terminali yapıyoruz. İnşallah şehir içerisinde kuracağımız duraklarla şehrimizin otobüs terminali ve şehir içi bir hattı olacak."

Parke taşı döşenmesi ve sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Avcı, şöyle devam etti:

"Asfalt yolu olmayan yerlere mucur dökümü ile ilgili çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Ancak sezon bittiği için son rötuşları yapıyoruz. Kalan çalışmalarımıza seneye devam ettireceğiz. Bunun yanında sağlık çalışanlarımız, askerimiz, polisimiz, memurlarımız ve vatandaşlarımızın aileleriyle piknik yapabilecekleri alan olsun istedik. Yaklaşık 30 dönüm alanda güzel bir piknik alanı yapacağız. İçerisinde çok büyük bir oyun parkı olacak. İlçemizi güzel bir kent meydana kavuşturmak için 8 dönümlük alanda çok büyük bir meydan projemiz var. Alanda kafeler, dükkanlar olacak. Ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak, insanların bir nefes alacağı ikinci bir alan oluşturmaya hedefliyoruz. 30 milyon liralık yatırımla bu projeleri hayata geçirdiğimizde Varto daha yaşanabilir, daha sosyal alanların olduğu, insanların huzur içerisinde yaşadığı bir yer olacak."

Avcı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla ilçenin huzur ve güven ortamına kavuştuğunu vurgulayarak, "Huzur ortamı devam ederken daha önce konut sayısı 50-60'ken bu yıl 800 konut yapıldı. Bu da şunu gösteriyor, insanlar huzurlu olduğunda yatırım yapıyor, memleketine geri dönmek istiyor. Burada birtakım iş kollarında faaliyet göstermek istiyor. Bizim böyle desteklerimizle iş sahaları açılıyor." şeklinde konuştu.

Görevlendirme yapılan belediye, Varto'nun çehresini değiştirdi
Görevlendirme yapılan belediye, Varto'nun çehresini değiştirdi
Görevlendirme yapılan belediye, Varto'nun çehresini değiştirdi
Görevlendirme yapılan belediye, Varto'nun çehresini değiştirdi

Termal, Huzur, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görevlendirme yapılan belediye, Varto'nun çehresini değiştirdi - Son Dakika


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