Görevlendirme yapılan belediyeden tiyatro gösterisi - Son Dakika
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Görevlendirme yapılan belediyeden tiyatro gösterisi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince düzenlenen etkinlikte "kadına şiddet"e yönelik "Hepgül" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Görevlendirme yapılan belediyeden tiyatro gösterisi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince düzenlenen etkinlikte "kadına şiddet"e yönelik "Hepgül" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Halk Eğitimi Merkezinde sahnelenen, Utkan Özüpak'ın yazdığı, Metin Karaman'ın yönettiği oyun İstanbul Tiyatro Balans oyuncuları tarafından sahnelendi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ilişkin düzenlenen etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, tiyatrocuları tebrik etti.

Toplum olarak kadına şiddetle mücadele ettiklerini belirten Çetin, bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.

Etkinliğe, Belediye Özel Kalem Müdürü Burak Eryılmaz, Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Aktaş ve Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay da katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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