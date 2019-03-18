Görevlendirme Yapılan Belediyeden Toplu Park Açılışı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince yapılan ya da yenilenen 48 parkın toplu açılış töreni yapıldı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince yapılan ya da yenilenen 48 parkın toplu açılış töreni yapıldı.



Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, yeni yapılan Ümit Yaşar Oğuzcan Masal Parkı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, göreve başladıkları ilk günden bu yana ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.



İlçede, 1,5 yılda 84 milyon liralık altyapı yatırımı yaptıklarını kaydeden Pamuk, 65 mahalleye kaldırım ve yol gibi hizmetlerin ulaştırıldığını anlattı.



Pamuk, ilçeye çok sayıda spor tesisi ve mahalle evi kazandırdıklarını ifade ederek, "Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan 80 milyon liralık hibe kredi anlaşmasıyla gerçekleştirdiğimiz 26 parkımızın yenilenmesi ve parkı olmayan 22 mahallemize yaptığımız yeni parkların açılışını yapıyoruz. Böylelikle ilçede park sayımızı 190'a çıkarıyoruz." dedi.



Parkların toplu açılışı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Pamuk tarafından yapıldı.



Törene AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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