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Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak - Son Dakika

Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak

17.02.2022 15:50
Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde yüzde 7 indirim yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde yüzde 7 indirim yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.

Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı öğrenildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak - Son Dakika
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