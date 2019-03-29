Son Dakika Haberleri: Görevlendirme Yapılan Belediyelere Özel Tanıtım Filmi

Görevlendirme Yapılan Belediyelere Özel Tanıtım Filmi

39 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, doğu ve güneydoğuda terör örgütünün suistimal etmesi nedeniyle kayyum atanan belediyelere özel tanıtım filmi hazırladı.

Görevlendirme Yapılan Belediyelere Özel Tanıtım Filmi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, doğu ve güneydoğuda terör örgütünün suistimal etmesi nedeniyle kayyum atanan belediyelere özel tanıtım filmi hazırladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan tanıtım filminde, yapılan görevlendirmeler sonrasında 2 yıl boyunca söz konusu bölgeye "bereket" ve "huzurun" geldiği ifade edilerek, vatandaşların belediye hizmetiyle tanıştığı ifade edildi. Cesaret, inanç ve fedakarca yapılan çalışmalar sonucunda bu şehirlerin gecesinin de gündüzü gibi "ışıl ışıl" olduğu ve sokaklarında çocuk seslerinin yankılandığı belirtilen 66 saniyelik videoda emeği geçenlere de teşekkür edildi. Tanıtım filminde ayrıca terörle mücadelede bugüne kadar vatan için hayatını veren şehitler rahmetle, gaziler ise şükranla anıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel
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