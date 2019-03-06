Son Dakika Haberleri: Görevlendirme Yapılan Belediyelerin Çalışmaları Kitaplaştırıldı

Görevlendirme Yapılan Belediyelerin Çalışmaları Kitaplaştırıldı

33 dakika önce

Terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmalar ve hizmetler, "Gönül İşi" ismiyle basımı yapılan kitapta anlatıldı.

Görevlendirme Yapılan Belediyelerin Çalışmaları Kitaplaştırıldı, System.String[]
Terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerdeki çalışmalar ve hizmetler, "Gönül İşi" ismiyle basımı yapılan kitapta anlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 534 sayfalık kitapta, terör nedeniyle görevlendirme yapılan belediyelerde ve bölgelerde yapılan çalışmalar yer alıyor.

Bu kapsamda, 18 il ve bu illere bağlı ilçelerdeki yatırımların anlatıldığı kitapta, gerçekleştirilen hizmetler ayrıntılarıyla aktarılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: Bölücülük Merakı Gün Yüzüne Çıkmıştır Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim

Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:39:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görevlendirme Yapılan Belediyelerin Çalışmaları Kitaplaştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]