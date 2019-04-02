Görevlendirme Yapılan Belediyelerin Hizmetleri Sandığa Yansıdı - Şemdinli

İçişleri Bakanlığınca Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görevlendirme yapılan belediyeler döneminde gerçekleştirilen hizmetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde karşılığını buldu.

İçişleri Bakanlığınca Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görevlendirme yapılan belediyeler döneminde gerçekleştirilen hizmetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde karşılığını buldu.



Van'ın Gürpınar Belediyesine görevlendirilen iki yıl önce görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı, gerçekleştirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdi.



İlçede 50 milyon lira harcanarak, Merkez Dükkanlar, Millet Bahçesi, Kent Meydanı, Başbulak Mesire ve Er Meydanı, Ferdi Sporlar Merkezi, Kültür ve Sanat Merkezi, Aile Destek Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Uluğbey Çocuk Akademisi, Norduz Sofrası, semt sahaları, sera bahçeleri, modern ışıklandırma, saat kulesi projelerinin yanı sıra 85 kilometre sıcak asfalt ve 500 bin metrekare parke taşı döşendi.



Engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle halkı sosyal belediyecilikle buluşturan belediye, yatırım atağıyla ilçeyi neredeyse yeniden inşa etti.

Modern görünüme kavuşan ilçede yıllardır görmediği hizmetle buluşan vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki tercihini AK Parti'den yana kullandı.



İlçe sakinlerinden Taha Beyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yılda ilçede büyük bir değişim ve dönüşüme şahitlik ettiklerini söyledi.



Beyhan, "İnsanlar belediye kaynaklarının nerelere gittiğini ve hizmetlerin nasıl yapıldığını son dönemlerde iyi gördü. Bu belediyecilik örneği insanlarda AK Parti izlenimi oluşturdu. Gürpınar güzel bir değişim ve dönüşüme şahit oldu ve seçimlerde işini ehline emanet etti. Umuyoruz ki AK Parti döneminde bu çıta daha da yükselecektir." dedi.

Songül Ayşin de ilçenin bir köy görüntüsünden modern bir hale kavuştuğunu belirterek, "Görevlendirme yapılan dönemde özellikle kadınlar olarak hizmetle buluştuk. Bu dönemde iş güç sahibi olduk. İnsanlar bu hizmetleri gördükten sonra seçimlerde tercihini AK Parti'den yana kullandı." ifadelerini kullandı.

Erkan Kumrioğlu da halkın yapılan hizmetleri iyi yorumladığını ifade ederek, "Halkın kaynaklarının yine halka aktarılması konusunda çok iyi bir çalışma yürütüldü. Halk, belediye hizmetlerinin gönül işi olduğunu çok iyi gördü. Bunun da ancak AK Parti belediyeciliği döneminde yapılabileceği algısı ortaya çıktı. Halk bu yatırımların devam etmesini istediği için tercihi de bu yönde kullandı." değerlendirmesinde bulundu.



Ömer Akbulut ise "Kaymakam çok iyi çalıştı. Millet de hizmet yaptığını gördü. Milletimiz HDP'nin zulmünden kurtulmak için iradesini korkmadan sandığa yansıttı." diye konuştu.



Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti adayları, Bahçesaray'da Meki Arvas, Çatak'ta Abdurahman Şeylan, Gürpınar'da Hayrullah Tanış, Gevaş'ta Murat Sezer, belediye başkanı seçildi.



Bitlis



Bitlis Belediyesi, yapılan görevlendirmeyle kentte yıllardır ihmal edilen alt ve üst yapı ile sokak sağlıklaştırma projelerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında birçok hizmeti hayata geçirdi.



Huzur ve güven ortamının sağlandığı Bitlis'te belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun kalanlar hem hizmetlerin devam etmesi hem de yeni projelerin hayata geçirilmesi için oyunu AK Parti'den yana kullandı.



"Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor" sloganı ile kent merkezinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni hayata geçiren belediye, sağlıklı nesillerin yetişmesi için her mahallede çocukların eğlenebileceği park, basketbol ve oyun alanları yaptı.



Toz ve çamurdan arındırmak için tüm mahalle yollarını sıcak asfaltla kaplayan, kentte yıllardır tamamlanamayan hal binasını halkın hizmetine sunan belediye, başlatılan içme suyu ve kanalizasyon alt yapısını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.



Bitlis Belediyesi, kadınlara yönelik Yaşam ve El Sanatları Evi'ni açtı, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek dağıttı, evlerinin temizliğini yaptı.



Kentte 40 yıldır esnaflık yapan Hasan Yöğünt, görevlendirme yapılan belediyenin birçok hizmet gerçekleştirdiğini ifade etti.



Yöğünt, "Bundan sonra da seçilen belediye başkanımız daha fazla hizmet yapar. Halk hizmet bekliyor. Bitlis çok geri kalmış bir il. İnşallah 50 yıldır yapılmayan hizmetler 5 yıl içerisinde yapılır. Çünkü yapılan hizmetler yetmiyor. Görevlendirme yapılan belediyenin yaptığı hizmetlerin seçime etkisi oldu." dedi.



Ulu Cami Meydanı'nda 10 yıldır esnaflık yapan Serkan Çam, "Kayyumun yaptığı hizmetler çok güzeldi. Bu hizmetler sandığa da yansıdı. Burada 31 Mart'ta belediyeyi AK Parti kazandı. Kayyumun yaptığı hizmetlerle caddemiz ve mahallelerimiz çok güzel oldu. Hizmetlerden memnunuz. Yapılan bu hizmetlerin karşılığı sandığa yansıdı." diye konuştu.



Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Bitlis merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.



- Muş



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Malazgirt Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandığa olumlu yansıdı.



AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AA muhabirine, kentte ümmet anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.



Muşluların kendilerini yerelde de iktidara getirdiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:



"Bu topraklara çok ciddi hizmetleri getireceğiz. Biz vatandaşın tercihine saygı duymuşuz. Onların iradesinin doğru bir şekilde sandığa yansımasını sağlamışız. Bölgemizde görevlendirme yapılan belediyeler çok ciddi çalışmalar yaptı. Mutlaka vatandaşların sandıktaki tercihine etkisi olmuştur, onun farkındayız. Bu yatırımları bıraktığımız yerden devam ettireceğiz. Malazgirt Belediye Başkanımız Cengiz Altın çalışkan, biz de ona destek vereceğiz. İnsanların memnuniyeti bir sonraki tercihe de yansıyacaktır. Biz de hiç durmadan yola devam anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın emrinde olacağız."



Hülya Bingöl de 20 yıldır Malazgirt'te yaşadığını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"20 yıldır belediye HDP'nin elindeydi. Hiçbir hizmet görmedik. Bir ilçede imar, alt yapı ve üst yapı olmaz mı? Kayyumun gelmesiyle belediyenin nasıl hizmet verdiğini gördük. Malazgirt toparlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Onun Malazgirt demesiyle biz tekrar Malazgirt'in inşa edildiğini gördük. Bu da sandıklara çok güzel yansıdı. Halkımız bunun bilincinde. Allah'ın izniyle AK Parti Belediyeciliği ile istihdam sağlanacak. Gençlerimiz mağdur olmayacak."



Hakkari



Başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde görevlendirme yapılan belediyelerin yaptığı hizmetleri beğenenler AK Parti'den yana kullandı.



Hizmet atağıyla ihya edilen Şemdinli'de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Tahir Saklı, Çukurca'da Ensar Dündar kazandı.



Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aday olarak belirlendikten sonra çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi.



İlçede görevlendirmeden sonra ciddi hizmetlerin yapıldığını aktaran Dündar, "Seçim sürecinde kampanyamızda elimizi güçlendiren kayyum son iki yılda Çukurca'da muazzam işler yaptı. Biz de kayyumdan kalan projeleri tamamlayacağımızı, buna daha güzel projeler ilave edeceğimizi halka anlattık. Halkla kucaklaştık. Çukurca artık terörle anılmak istemiyor. Çukurca'ya daha güzel hizmetler yapacağız. Başarımızda Cumhur İttifakın'ın çok büyük bir katkısı var." dedi.



Tahir Saklı da seçim sonuçlarının memlekete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:



"Şemdinli'de son bir yıl içinde Kaymakam Beyin kayyum sıfatıyla yaptığı hizmetler adeta ilçeye yeni bir yüz kazandırdı. İlçeyi bir şehir görünümüne kavuşturdu. Amacımız en iyi hizmeti vermek. Son nefesimize kadar çalışacağız, gecemizi, gündüzümüze katacağız. AK Parti belediyeciliğini ilçemize göstereceğiz inşallah. İlçemiz ülkemiz için önemli bir yerde. Irak ve İran sınırındaki ilçemizde AK Parti'nin belediyeyi alması ülkemiz için önemli bir mesajdır."



Vatandaşlardan Zeki Özer ise Şemdinli'de halkın hizmetlerin daha iyi yapılması için tercihini AK Parti'den yana kullandıklarını belirterek, "Yıllardır özlemini çektiğimiz hizmetlere başkanlık yapsın diye Tahir ağabeyimizi seçtik. Kayyumlarımız da gerçekten çok güzel çalıştı. Onlardan da çok memnunuz. Onların yaptığı hizmetlerin devam etmesi açısından başkanımız iyi bir aday. İnşallah Şemdinli daha güzel olur." diye konuştu.

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