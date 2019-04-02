Görevlendirme Yapılan Belediyelerin Hizmetleri Sandığa Yansıdı - Malazgirt

İçişleri Bakanlığınca Van
, Bitlis
, Hakkari
ve Muş
'ta görevlendirme yapılan belediyeler döneminde gerçekleştirilen hizmetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde karşılığını buldu.
Muş
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Malazgirt
Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandığa olumlu yansıdı. AK Parti
Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek
, AA muhabirine, kentte ümmet anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.
Muşluların kendilerini yerelde de iktidara getirdiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"Bu topraklara çok ciddi hizmetleri getireceğiz. Biz vatandaşın tercihine saygı duymuşuz. Onların iradesinin doğru bir şekilde sandığa yansımasını sağlamışız. Bölgemizde görevlendirme yapılan belediyeler çok ciddi çalışmalar yaptı. Mutlaka vatandaşların sandıktaki tercihine etkisi olmuştur, onun farkındayız. Bu yatırımları bıraktığımız yerden devam ettireceğiz. Malazgirt Belediye Başkanımız Cengiz Altın
çalışkan, biz de ona destek vereceğiz. İnsanların memnuniyeti bir sonraki tercihe de yansıyacaktır. Biz de hiç durmadan yola devam anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın emrinde olacağız."
Hülya Bingöl
de 20 yıldır Malazgirt'te yaşadığını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"20 yıldır belediye HDP
'nin elindeydi. Hiçbir hizmet görmedik. Bir ilçede imar, alt yapı ve üst yapı olmaz mı? Kayyumun gelmesiyle belediyenin nasıl hizmet verdiğini gördük. Malazgirt toparlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a çok teşekkür ediyorum. Onun Malazgirt demesiyle biz tekrar Malazgirt'in inşa edildiğini gördük. Bu da sandıklara çok güzel yansıdı. Halkımız bunun bilincinde. Allah'ın izniyle AK Parti Belediyeciliği ile istihdam sağlanacak. Gençlerimiz mağdur olmayacak."