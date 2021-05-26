Görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi ilçeye 1,5 yılda 47 milyon liralık yatırım yaptı - Son Dakika

Görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi ilçeye 1,5 yılda 47 milyon liralık yatırım yaptı

26.05.2021 11:17
Görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi ilçeye 1,5 yılda 47 milyon liralık yatırım yaptı, System.String[]

Mardin'de görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi, 47 milyon liralık yatırımla ilçeyi örnek belediyecilik hizmetlerine kavuşturdu.

Mardin'de görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi, 47 milyon liralık yatırımla ilçeyi örnek belediyecilik hizmetlerine kavuşturdu.

Kızıltepe Belediyesine 4 Kasım 2019'da "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, ilçeyi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için hummalı çalışma yürüttü.

Başta alt ve üst yapı olmak üzere ihmal edilen sorunları gündemine alan Çam, bunları hayata geçirilen projelerle bir bir çözüme kavuşturdu.

Yollarda asfalt çalışması yapılan, kaldırımları yenilenen ilçe kısa sürede modern bir görünüme kavuştu.

Alt ve üst yapı çalışmaları

İlçede bu kapsamda 121 kilometrekare asfalt, 11 kilometre parke taşı döşendi, 60 kilometre parke onarımı yapıldı, 25 kilometre sıcak asfalt serimi, 140 bin metrekare kaldırım, 94 bin metrekare oluk ve 76 bin metre kare bordür çalışması yapıldı.

Silindirle sıkıştırılmış beton ile 3 kilometre yol çalışması yapıldı, alt yapı çalışmalarında ise toplamda 15 bin metre yağmur suyu tahliye borusu döşendi.

Kızıltepe Belediyesi 2 halı motifli caddeyi vatandaşların hizmetine sundu. Biri 220, diğeri 700 metre uzunluğunda, halı motifleri ile bezenen iki cadde büyük ilgi gördü.

İlçede 500 bin çiçek tohumunu toprakla buluşturuldu, çocuklar için özel günlerde çizgi film kostümlü maskotlarla kortej düzenlendi.

Sosyal destekler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara 100 Temel Eser'den oluşan 11 bin kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

İnternet erişiminde sorun yaşayan ve evde yeterli imkanı olmayan öğrencilere EBA hizmeti vermeye başlayan Kızıltepe Belediyesi, kadın ve yaşam merkezleri ile ilçede yer alan internet kafeleri öğrenciler için EBA destek noktalarına dönüştürdü.

İlçede bu sayede 180 bilgisayar ile uzaktan eğitime destek sağlandı.

Kızıltepe Belediyesi Giyim Bankasından 23 bin kişinin giyim ihtiyacı karşılandı, 29 bin aileye gıda yardımı yapıldı, vatandaşlara günlük 750 litre çorba ikram edildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 350 bin maske ve 2 ton el dezenfektanı dağıtıldı, temizlik için de yaklaşık 250 ton çevre dezenfektanı kullanıldı.

İlçede ilk olacak Kızıltepe Spor Kompleksi ile yarı olimpik havuz, voleybol, tenis ve futboldan oluşan 5 semt sahasının yapımı sürüyor.

Kızıltepe'de 47 milyon liralık 38 projeyi hayata geçiren Belediye Başkan Vekili Çam, bir yandan belediyenin borcunu öderken bir yandan da belediyede çalışan işçilerin maaşını artırdı.

"Kaynaklar halka hizmet olarak giderse yapılamayacak hiçbir şey yok"

Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızıltepe'nin ticaret ve sağlık alanında bölgeye hizmet veren, kullanılabilir 1 milyon dönümün üzerinde verimli tarım alanları ve sanayisiyle Türkiye'nin önemli ilçelerinin başında geldiğini söyledi.

"Kızıltepe hem nüfusu hem tarıma dayalı ekonomisiyle bölgenin lokomotifi." diyen Çam, belediyeye görevlendirilmesi ile ilçede yoğun bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Çam "Kızıltepe'de hala, 'şu kadar yol yaptık', 'şu kadar kaldırım yaptık' diyoruz. Aslında bu yatırımların yıllar öncesinde bitmiş olması gerekiyordu. Şu anda daha fazla istihdamı, hayat standartlarını daha fazla yükseltmeyi konuşmamız gerekirken hala üst yapıdan bahsediyoruz. İhmal edilmiş bir noktadayız." diye konuştu.

İlçede 160 kırsal mahallenin olduğunu, belediye sorumluluğundaki köy içi yollarda 160 mahalleden sadece 8'inin yapıldığını, geriye kalan köylerde yolların ya yarım kaldığını ya da hiç çalışmalara başlanmamış olduğunu anlatan Çam, bu yıl en az 52 köyün üst yapısını yapacaklarını kaydetti.

Çam, "2023 sonunda Kızıltepe'de kırsal mahallelerde üst yapısı yapılmamış hiçbir noktamız kalmayacak. 'Kızıltepe eşittir çamur, toz' denklemini, 'Kızıltepe eşittir yaşamdan zevk alınan ilçe' olarak değiştirmek istiyoruz." dedi.

Bir yandan salgınla mücadele ettiklerini bir yandan da aldıkları tedbirlerle çalışmaları ihmal etmediklerini aktaran Çam, kadın istihdamına katkı sunma, merkez ve kırsal mahallelere semt sahası, tenis kortu, yüzme havuzu kazandırma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Belediye çalışanları arasındaki maaş farklılığını gidermek için de düzenleme yaptıklarını, bu düzenleme ile en düşük ücretin 4 bin 250 liraya ulaştığını aktaran Çam, aynı işi yapanlar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırdıklarını belirtti.

"Makas farkını kapatacağız"

Çam, belediyenin ihtiyaçlarını iyi belirleyerek, gelen kaynakları bu doğrultudaki çalışmalar için planlandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gelen kaynakları halka hizmet olarak kullanarak aradaki makas farkını kapatacağız. Bu hizmetler ekstra kaynaklarla yapılmıyor. Bu hizmetler belediyenin kaynak ve imkanlarıyla yapılıyor. Kaynaklar halka hizmet olarak gederse Kızıltepe'de yapılamayacak hiçbir şey yok. Bununla birlikte mali tablolarımızda da düzeltmeler yaptık. Belediyemizin piyasaya, personeline borcu bulunmamakta. Devraldığımız borcu da çok daha altına getirdik. Belediyenin 2020 yılı sonuna kadar toplam ödemiş olduğu para 106 milyon liranın üzerinde. Salgına rağmen hem borcumuzu ödedik hem belediyenin asli işlerini gerçekleştirdik. Bununla birlikte ilçemize yatırım da yaptık."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi ilçeye 1,5 yılda 47 milyon liralık yatırım yaptı - Son Dakika


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