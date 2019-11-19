Son Dakika Haberleri: Görevlendirme yapılan Suruç Belediyesi'nde halk günü etkinliği
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Görevlendirme yapılan Suruç Belediyesi'nde halk günü etkinliği

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine İçişleri Bakanlığınca Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş halk günü etkinliği gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine İçişleri Bakanlığınca Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş halk günü etkinliği gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Aktaş, düzenli olarak halk gününde vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen ve sorunların çözümü için ilgili müdürlere talimat veren Aktaş, sorunların çözümü noktasında imkanları ölçüsünde yardımcı olacaklarını belirtti.

Aktaş, daha önceki dönemde belediye nikah salonundan vatandaşlardan alınan ücretin kaldırıldığı müjdesini vererek "Bundan sonra düzenli olarak Pazartesi günleri halk günü düzenleyeceğiz. Belediye olarak yapılan çalışmaları yerinde denetleyeceğiz. Ziyaretlerimiz de aralıksız devam edecek. Suruç Belediyesi Nikah Salonundan vatandaşlardan alınan 250 TL ücret artık alınmayacak. Nikah salonu hizmetleri bundan sonra ücretsiz olacak." dedi.

Aktaş, etkinlik sonunda katılanlara teşekkür ederek, çocuklara oyuncak verdi.

Vatandaşlar da Aktaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Görevlendirme yapılan Suruç Belediyesi'nde halk günü etkinliği

Suruç Belediyesi, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:57 Kaynak: AA
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