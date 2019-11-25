Son Dakika Haberleri: Görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinden eğitime destek
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Görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinden eğitime destek

6 saat önce

Şanlıurfa'da, İçişleri Bakanlığınca Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş, köy okulunda eğitim gören 45 öğrenciye mont hediye etti.

Şanlıurfa'da, İçişleri Bakanlığınca Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş, köy okulunda eğitim gören 45 öğrenciye mont hediye etti.

İlçe kırsalındaki köy okullarında eğitimlerini sürdüren ve kışlık giysi ihtiyacı olan 45 öğrenci için Kaymakam Aktaş tarafından mont temin edildi.

Üçpınar İlkokulundaki öğrencilerle bir araya gelen Aktaş, yakından ilgilendiği çocuklara hediye edilen montları giydirdi.

Aktaş, okulun çevre düzenlemesinin yapılması ve boya ihtiyacının giderilmesi talimatını verdi.

Kaymakam Aktaş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha güvenli eğitim görmesi için kamera sistemi kurulacağını belirtti.

Özellikle köy ve mezralardaki çocuklara yönelik çeşitli destek programları başlattıklarını ifade eden Aktaş, "Çocuklarımızı seviyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Suruç genelinde yapacağımız çalışmalarda belirlediğimiz okullardaki öğrencilerimize montun yanı sıra kırtasiye ve giyim yardımlarımız olacak." dedi.

Görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinden eğitime destek

Şanlıurfa, Üçpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:25 Kaynak: AA
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