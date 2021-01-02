Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin yeni temin ettiği 12 iş makinesi, törenle hizmete sunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Süphan Mahallesi'ndeki belediyeye ait şantiyede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yol, park ve bahçeler ile tarımsal daire başkanlıklarının kullanacağı 12 iş makinesini hizmete sunduklarını söyledi.

Yeni araçlarla ekiplerin daha çok sahada olacağını ve vatandaşların derdine daha fazla derman olmaya çalışacağını ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Araçlar kendi öz kaynaklarımızla satın alındı. Herhangi bir borçlanma yapılmadı. Aldığımız diğer toplu taşıma araçları için de herhangi bir borçlanmaya gidilmedi. Kendi öz kaynaklarımızla, İller Bankasından aldığımız paylarımız ve kendi öz gelirlerimizle bunlar karşılandı. Tek bir amacımız var, daha yaşanabilir bir Van meydana getirebilmek ve Van'ı yönetirken, Vanlılarla el elle vererek birlikte yönetmek."

Toplu taşıma kooperatiflerine uyarı

Bilmez, vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla ilgili şikayetlerinin bulunduğunu belirterek, Van Şoförler Odası ve toplu taşıma işi yapan kooperatiflerin belediyeyle uzlaşı içinde olmasını istediklerini dile getirdi.

Toplu taşıma işi yapan kooperatiflerin belediyenin ortaya koyduğu kural ve prensiplere uymadığını gözlemlediklerini aktaran Bilmez, "Eğer onlar kurallara uymazlarsa, vatandaş memnuniyetini ön planda tutmazlarsa, biz daha ciddi miktarda araç alımına geçip toplu taşıma işinin tamamının belediye tarafından yapılmasını hedefliyoruz. Ama asıl amacımız, onların uzlaşmaya varması. Vatandaşların şikayetlerini ortadan kaldıracak şekilde çalışmalarını istiyoruz." diye konuştu.