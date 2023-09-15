Görevli hakim kızdığı vatandaşa böyle seslendi: Saygısızlık yapma, aldırırım seni

1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilen Ayder Yaylası'nda bazı alanların imara açılmasına ilişkin 4 ayrı davanın keşfi, önceki gün yapıldı.

Bir günde tamamlanan keşfe, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 6 kişilik bilirkişi heyetinin yanı sıra duruşmanın yapılacağı Rize İdare Mahkemesi görevli hakimi, avukatlar Yakup Okumuşoğlu ve İbrahim Demirci, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kaplıca Köyü Muhtarı İbrahim Topal ve çok sayıda davacı vatandaş katıldı.

Bilirkişi heyetinin keşif yapacağı alana yöneldiği sırada vatandaşlar ile hakim arasında gerginlik yaşandı. Hakim, avukat ve vatandaşlara yönelik olarak "İşiniz gücünüz şov yapmak" söylemine davacı vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Siz şov yapıyorsunuz. Bize bağıramazsınız, biz davacı yurttaşlarız, bize bağırmaya hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

Görevli hakimin aracın içerisinden "Saygısızlık yapma, aldırırım seni" demesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Eski Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Melek, "Biz halkız, bize şov yapıyorsunuz diyemezsiniz biz davacıyız, halkız" diyerek tepki gösterdi. Bir başka kadın yurttaş ise "Biz vatandaşız, bize parmak sallayamazsınız" dedi. Bu tartışmaların ardından davanın avukatları görevli hakimle uzun süre konuşup ikna ettikten sonra heyet yoluna devam etti.