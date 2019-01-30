- Görevli kadını rehin alıp bankayı soymaya çalışan zanlı tutuklandı Adana
'da bir bankaya girip kadın görevliyi boğazına bıçak dayayarak rehin aldıktan sonra 100 bin lira parayı alıp kadınla birlikte kaçmak isterken güven timleri tarafından yakalanan zanlı tutuklandı
ADANA - Adana'da bir bankaya girip kadın görevliyi boğazına bıçak dayayarak rehin aldıktan sonra 100 bin lira parayı alıp kadınla birlikte kaçmak isterken güven timleri tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 28 Ocak'ta merkez Seyhan
ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. Turhan Cemal Beriker
Bulvarındaki bir bankaya sabah saatlerinde müşteri kimliğinde gelen Şehmuz A.(28), şube içerisinde beklemeye başladı. Daha sonra, banka gişe görevlisi Gülhan G.'nin yanına gelen şüpheli üzerindeki bıçağını çıkardı. Bıçağı Gülhan G.'nin boğazına dayayan soyguncu kasadaki tüm paraları istedi. 2 deste halinde 100 bin lira parayı alan şüpheli daha sonra rehin aldığı Gülhan G. ile dışarı çıktı. Kadının boğazına dayadığı bıçak ile yaya olarak giden zanlı bankadan 30 metre uzaklaştı. Bu arada şüpheliyi yoldan geçen sivil güven timi polisleri gördü. Polis
hemen olay müdahale ederek zanlıyı etkisiz hale getirip rehin alınan kadını da kurtardı. Gözaltına alınan Alptekin, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoka giren Gülhan G. ise bankaya geri götürülerek sakinleştirildi. Gülhan G. saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından, emniyete götürülen şüpheli, paraya ihtiyacı olduğunu, soygunu bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Şehmuz A. tutuklandı.