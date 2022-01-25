GÖREVLİ MEMURA KAFA ATIP, HASTANELİK ETTİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde sürücü belgesi işlemi yaptırırken tartıştığı kadın memura hakaret eden E.Ç., kendisini sakinleştirmye çalışan diğer memur C.K.'yı kafa atarak hastanelik etti. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, 21 Ocak günü saat 12.20 sıralarında Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi. Sürücü belgesindeki bir işlem nedeniyle müdürlüğe giden E.Ç., iddiaya göre, işlemlerdeki aksama nedeniyle görevli kadın memurla tartışmaya başladı. E.Ç.'nin, kadın memura el kol hareketleri yaparak hakaret etmesi üzerine memurlardan C.K., devreye girerek sakinleştirmek istedi. C.K.'ya da tepki gösteren E.Ç., onu da ittirmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında E.Ç., memur C.K.'ya kafa attı. Kavga diğer memurların araya girmesiyle daha da büyümeden önlendi.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından memurların şikayetçi olması üzerine E.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, "Dünkü mahkumum, yarın serbest bırakılırım. Bunun yarını da var" diye tehditlerine devam etti. Hastaneye götürülen ve burun kısmından yaralanan memur C.K. da tedavi edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. E.Ç.'nin ifadesinde, "İşlemlerim uzadığı için memura neden uzadığını sordum ancak benimle ilgilenmedi. Sesim yükseldiği zaman da diğer memur gelip beni uzaklaştırmaya çalıştı. Sinirlerime hakim olamayarak kafa attım. Üzgünüm" dediği öğrenildi.